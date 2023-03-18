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李家超訪京｜與司法部正副部長閉門會議 下午返港
i-Cable
2023年03月18日
【有線新聞】正在北京的行政長官李家超早上與司法部官員會面。
李家超獲司法部部長賀榮和副部長劉志強迎接，他們在酒店舉行閉門會議。李家超7日訪京行程，拜訪11個部委及機構，下午返港。
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