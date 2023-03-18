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大嶼山六旬翁行山暈倒 直升機送院治理
i-Cable
2023年03月18日
【有線新聞】一名男子在大嶼山行山期間暈倒，要送院治理。
該名男子68歲由直升機送到東區醫院，他下午與10名朋友由大嶼山石壁行山前往大澳，去到分流東灣時暈倒，送院期間已蘇醒，仍需留醫治理。
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