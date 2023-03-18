完成德國及全英賽 　香港羽毛球隊返港

【有線新聞】經過德國公開賽及全英賽後，香港羽毛球隊大部份球員回港，伍家朗認為近期的好表現，有助衝擊巴黎奧運。

總教練何一鳴帶領，伍家朗、李晉熙、楊霈霖、曾曉昕、楊雅婷及鄧俊文回港。

伍家朗在德國奪冠，打破三年錦標荒，他希望這一種狀態，可以帶到奧運積分週期。

香港羽毛球代表伍家朗︰「在奧運積分之前，突然間有這樣好的成績，這個是很大的鼓舞，同時給予一個頗大的強心針，去爭之後奧運的資格。希望可以在奧運積分，一開始就打數站好球，讓自己的心都會穩定一點。」

混雙的李晉熙、吳芷柔，在全英賽16強止步，都為世界第一的鄭思維、黃雅瓊，帶來考驗。

香港羽毛球代表李晉熙︰「大概發揮到平時練習的東西，只是我們不能一直長時間發揮出來，所以有時會失分較多。他們的實力的確比我們好，最重要是發揮到我們的東西，我覺得都收貨。」

至於首次拍擋出戰全英賽女雙，楊雅婷、楊霈霖首圈，就勇挫世界第4的南韓組合，她們都表示意想不到。

香港羽毛球代表楊霈霖︰「一開始已經知道對手排名高，所以放開心態打，希望打到最好狀態，今次發揮不錯。」

香港羽毛球代表楊雅婷︰「打完全英賽後，與教練談過，教練都說在今次比賽知道一些問題，今次回來都會跟新教練(林培雷)溝通，針對我們的弱點和不足之處加強改善。」

李卓耀沒有隨隊返香港，打完21日展開的瑞士公開賽後才歸隊，備戰下月的亞洲錦標賽。