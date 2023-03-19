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日日有頭條：98年政府抽驗街市魚缸水防霍亂
i-Cable
2023年03月19日
【有線新聞】1998年，本港出現多宗霍亂個案，有議員建議收緊法例，加強檢控魚缸水不衛生的食肆及海鮮檔，防止疫症蔓延。
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