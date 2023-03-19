疫後舞獅青黃不接　師傅另找正職養家：很不開心、格格不入　總會促設訓練場地、放寬牌照等

【有線新聞】龍獅是國粹，過去三年疫情影響演出和訓練，打擊獅隊的生計，即使疫情過後，亦要面對青黃不接的困境。

過去這個新正頭醒獅隊再度忙碌起來，觀眾看得開心，獅隊亦舞得高興，舞獅師傅施傑：「一兩年沒碰過舞獅，很久未見過這個畫面，可以重新舞獅覺得很開心，一來可以自己舉起獅頭一齊玩，加上看到台下觀眾很歡樂。」

施傑疫情前每個月表演10至15場，又會開班教舞獅，這幾年疫情下工作近乎停擺，他與同一獅隊的阿麒要將舞獅由正職轉為副業，另找工作養家，舞獅師傅阿麒：「真的很不開心，因為（舞獅）真的是自己興趣，不是做有經驗的工作，去做其他工作，好像格格不入，之前做教練，現在做貨車司機，會有些奇怪或者不習慣。」

要舞動獅頭除了要舉起它走動，還要操作獅頭機關，做出眨眼、豎耳等動作，至少要練兩、三年才可上台表演。疫情前，本港約有1,000個舞獅師傅，全職只佔一成左右。推廣龍獅運動的團體說，時代不同，學舞獅已經不再是一技傍身，而是要將它塑造成競技運動，香港中國國術龍獅總會會長江沛偉：「有比賽亦可以吸引年輕人和小朋友學習這技藝，學習之餘，我們應該要重新推廣為何我們有這技藝存在，告訴他們這個除了運動、爭取獎項之外，入面亦包含我們文化。」

總會說會繼續爭取興建場地，讓人練習舞龍舞獅，又促請當局放寬舞獅表演牌照限制。