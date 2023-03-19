新巴城巴七月合併　將藍過海線694S線兩「復刻巴士」登場告別　重現經典波浪紋

【有線新聞】新巴專營權七月屆滿，與城巴合併重組，當年新巴接手中巴專營權亦成功跨出香港島，投得將軍澳巴士網絡，最後一條新路線694S周一開通，行走調景嶺至小西灣，更安排兩輛「復刻巴士」行走。

橙色、綠色波浪紋車身圖案是第一代新巴的標記，經歷廿五載，專營權七月屆滿、與城巴合併，新巴最後一條新開路線，將藍隧道過海線694S的兩輛巴士，車身將再重新展現經典波浪紋。

池仔任車長四十多年，由中巴過渡至新巴，今年退休前將見證新巴城巴合併。車長黃池仔：「對我們就沒有甚麼影響，因為大家都是過渡，很簡單，這位小姐今天穿白色衣服，明天換了老闆便穿件藍色的，一樣那麼簡單，只要你繼續做本行，是開車的便開車，是教人的便教人。希望一代傳一代，沒可能，我有一天離開了也帶不走，公司有甚麼事情我們盡可能，到有一天我不能工作就交給第二位接手。」

這款舊巴士是「叮」很大聲，怕我們的司機聽不到。除了波浪紋車身復刻巴士，新巴亦會翻新退役的富豪巴士。這個座位老人家最喜歡，為甚麼？下車上車最方便，所以這張椅我們叫「老人椅」。這輛巴士的車廂保留新巴成立初期湖水藍的配色，扶手、座位上花紋跟現在的巴士不同。車廂翻新之後會讓市民參觀，跟新巴告別。