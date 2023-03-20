江蘇女殺夫藏屍逾一年　營造在生假象、狂向親友借錢　父母發現冰箱異常始揭發

【有線新聞】江蘇蘇州市一名男子一年前失蹤，其家人欲報警尋人，但妻子謊稱丈夫避債外出，及後被揭發謀殺親夫，藏屍家中冰箱超過一年，期間更用丈夫手機回覆微信訊息及更新朋友圈，製造在生假象。疑兇父母及後發現她家中的冰箱異常，揭發案件，成功勸服女兒自首，目前涉案單位已被查封，案件仍在調查當中。

《封面新聞》報道，死者龐偉（化名）家中有三兄弟，1991年出生的龐偉排行第二，生前在蘇州做地產中介時，認識姓查女友，兩人及後領取結婚證，於2020年舉辦婚禮，兩人育有一名三歲半女兒。龐偉的家屬透露，大約一年前已發現龐偉失蹤，曾報警求助，但其妻子當時聲稱龐偉是外出避債。往後一年，龐偉多次與家人在微信聯繫，並先後向多名親友借走數萬元，但家屬不以為然，以為他在外賺錢還債。

龐偉家屬龐先生指，獲知龐偉遇害的消息後，曾聯繫他的外父，指「他（查某父親）說是我們報的案」。今年農曆新年期間，龐妻仍在蘇州與龐先生一家吃飯，情況如以往一樣，很少說話，但身形較消瘦。

死者向親友借錢 以文字溝通未回電話

龐先生透露，2021年10月份曾與龐偉回鄉辦事，當時對方表示妻子向網絡主播打賞36萬元人民幣，但及後發現被騙。龐偉失蹤後，龐先生和其他家人陸續在微信上收到對方借錢的訊息，但都以文字訊息溝通，「他以前找我借錢都是打電話，這次沒有通話我覺得有異常就沒借，其他親友借了，有幾萬塊錢」。龐先生提供的轉帳記錄顯示，龐偉的家人在去年分別向他的銀行帳號和微信轉帳超過三萬元，但打電話一直未有回覆。

對於龐妻向主播打賞逾30萬，涉事直播平台負責人回應指，龐偉遇害後，其妻子才開始與男主播互動送禮，涉事男主播的收入亦沒有網傳的逾30萬，直言「他播了這麼多年，好像級別也不高」。負責人表示，目前家屬和警方未有向其公司聯絡。