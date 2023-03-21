李家超指香港進「復常大直路」：風光無限　冀組大灣區城市群優勢互補

【有線新聞】粵港合作聯席會議下午在香港舉行，行政長官李家超指香港已經進入復常大直路，期望組建各有優勢的大灣區城市群。

周末結束訪京的行政長官李家超下午與廣東省省長王偉中在香港舉行粵港合作聯席會議，是四年來首次的實體會議。他說兩地都同意推進大灣區高質量發展，粵港可以開拓多方面領域，有信心會議可達到成果。他星期三也會召開融入國家發展大局督導組第二次全體會議。

李家超：「我經常比喻，與其將一個單一城市訓練成又跑得快、又跑得遠、又跳得高的隊伍，不如讓一個已經跑得快的城市加一個已經跑得遠的城市，再加一個已經跳得高的城市，三個一起組成一個又跑得快、又跑得遠、又跳得高的組合城市群。這樣就可以又贏到結果，又贏到時間。」

李家超說，全面免檢疫通關個多月帶動多個行業，剛過去的星期六，內地單日訪港旅客突破十萬人次，形容香港進入復常大直路，「隨着各項大型國際活動在香港舉行，包括本月的巴塞爾藝術展、香港國際七人欖球賽和多項不同國際會議，香港經濟活動將進入全面復蘇大直路，我們要團結一致，共同為香港拼經濟拼發展，發揮香港作為國際大都會地位，香港風光無限。」

他說通關有助兩地官員來往，特區官員會多到內地，與當地官員溝通，建立互信。