返回
按輸入鍵開始搜尋

日日有頭條︰99年秀茂坪童黨燒屍案改編話劇盼年輕人反思

  • i-Cable
  • 2023年03月22日

【有線新聞】1997年秀茂坪童黨燒屍案轟動全港，兩年後有話劇以案件作藍本，導演希望年輕演員出演施害者和受害者時，可以有深入的反思。

其他人也在看
呈祥道九巴撞壆傾側47人送院　出事後「人人叫救命」　乘客互助照顧受傷長者
2023年03月20日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年03月02日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
2023年03月20日
深井秘境紫藤花盛開　免費入場　周末打卡好去處｜附交通方式
2023年03月17日
安達臣道地盤工人高處墮下亡　勞工處向承建商發暫時停工通知書
2023年03月21日
大角咀安老院兩院友打架　一人送院不治　列誤殺案拘一男
2023年03月19日