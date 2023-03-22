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日日有頭條︰99年秀茂坪童黨燒屍案改編話劇盼年輕人反思
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2023年03月22日
【有線新聞】1997年秀茂坪童黨燒屍案轟動全港，兩年後有話劇以案件作藍本，導演希望年輕演員出演施害者和受害者時，可以有深入的反思。
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