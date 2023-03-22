一文睇清｜三隧分流「633」方案分兩階段實施　私家車按時段收費　政府如何評估成效？

【有線新聞】政府今日（22日）公布三隧分流的「633」方案，即建議西隧先減至60元、東隧加至30元、紅隧加至30元，期望過渡至年底第二階段實施「不同時段不同收費」。新方案下私家車、商用車將有不同收費，政府評估認為私家車收費差距將會收窄，同時可避免影響司機作息時間以回應業界訴求。

分兩階段實施 私家車享「特惠時段」

首階段於8月2日起實施，私家車收費為西隧60元、東隧紅隧30元，的士收費三隧全日劃一25元，其他車種收費不變。政府評估私家車收費差距將會收窄，減少繞道，紓緩紅隧及東隧的壓力；的士減少繞道、避免回程集中取道紅隧或東隧。

第二階段採取「不同時段不同收費」，不遲於2023年底開始生效。星期一至六，私家車於早上7時30分至10時15分、下午4時30分至7時「繁忙時段」，西隧60元、東隧紅隧40元；上午10時15分至下午4時30分「一般時段」劃一收30元；晚上7時至早上7時30分「非繁忙時段」劃一收20元。電單車及電動三輪車收費為私家車的40%（即8至24元）。

星期日及公眾假期，私家車於早上10時15分至下午7時15分「一般時段」劃一收25元；晚上7時15分至早上10時15分「非繁忙時段」劃一收20元。電單車及電動三輪車收費為私家車的40%（即8至10元）。

的士商用車劃一收費 繁忙時間前後設過渡收費

其他車種，的士任何時間三隧劃一25元，商用車輛（即貨車和巴士）劃一50元。

三隧於繁忙時間前後設有「過渡收費安排」，收費每2分鐘調整調2元，逐步上調至繁忙時段水平和下調至非繁忙時段。早上7時30分和下午4時30分開始，三隧收費會逐步上調收費，其中西隧維持2小時繁忙時段，東隧紅隧則約2.5小時。

政府評估：固定收費可回應業界訴求

政府評估第二階段效益，對私家車在「繁忙時段」以外可享較低隧道費，而全日八成時間都為「繁忙時段」以外，如同「特惠時段」；在「繁忙時段」則可減少東隧紅隧行車時間，紓緩周邊非過外交通擠塞情況。

對商用車而言，政府評估西隧收費大幅下降，固定收費可避免影響司機作息時間以回應業界訴求；劃一收費下，可以按目的地選擇過海隧道減少繞道，紓緩繁忙時段擠塞，節省行車時間及燃油成本。對巴士及乘客而言，過海巴士整體行車時間可望縮減，提供契機改善巴士服務及減仁 低營運成本。