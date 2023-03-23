烏克蘭多地遭導彈及無人機襲擊　造成死傷

【有線新聞】烏克蘭指俄軍使用導彈及無人機，空襲首都基輔等多個地區，最少9名平民喪生，總統澤連斯基呼籲國際團結對抗俄羅斯，他又視察東部頓巴斯前線。

烏克蘭東南部扎波羅熱一幢民房被導彈擊中爆炸，有平民死亡，數十人受傷，救援人員趕忙搜救。

首都基輔附近城鎮有學校和宿舍遭受無人機襲擊，軍方指俄軍除了用導彈，又派出21架伊朗製自殺式無人機發動攻擊，但有16架被擊落。

這輪空襲於周三，國家主席習近平剛剛結束對俄羅斯訪問後發生，他與總統普京均呼籲以對話解決紛爭。

烏克蘭總統澤連斯基指，不能夠對這些襲擊習以為常，再次敦促國際團結對抗俄羅斯。他這日又視察東部頓涅茨克地區，向參與巴赫穆特戰鬥的士兵頒授勛章，並到醫院探望傷兵。

巴赫穆特過去8個月一直遭到俄軍猛攻，是傷亡最慘重的戰線，英國情報指雖然守軍仍然有被包圍風險，但俄軍的攻勢正逐漸減弱。

俄羅斯方面，國防部長紹伊古向上周在黑海攔截美國無人機的戰機機師頒發勛章。機師強調，事發時無使用武器，未有與美軍無人機碰撞，無人機最終墜落黑海。

白宮國家安全委員會發言人柯比嘲諷俄羅斯對機師的嘉獎可笑，他說：「我不知道他們為甚麼嘉獎機師勇氣，在最壞情況下，機師惡意地將自己和美國裝備置於巨大風險之中，充其量只是個傻瓜。」