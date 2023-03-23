聯合國水事會議討論水資源危機

【有線新聞】全球百多國代表趁世界水資源日，在聯合國舉行水事會議。秘書長古特雷斯形容人類以吸血鬼方式過度消耗水資源，令水資源枯竭，呼籲各國採取行動緩解危機。

全球水資源日漸短缺，西班牙東北部上月旱情加劇。有水庫存水量跌至不足容量的一成，幾十年前因為興建水庫而被淹沒的教堂重見天日。

拉美的委內瑞拉，首都加拉加斯民眾則要到山邊取水。當地國營水務公司供水不穩，有市民稱這是他們唯一取得食水的方法。

為應對全球水資源問題，同時紀念世界水資源日。聯合國紐約總部周三起一連三天舉行水事會議，是近半世紀以來就水資源安全召開的首個大型會議。秘書長古特雷斯在開幕辭形容人類消耗水資源，猶如「吸血鬼」一樣。他說：「水資源正受到嚴重威脅，人類的生命之血，正被我們吸血鬼式的過度消費和不可持續的使用方式吸乾，同時因全球加劇變暖被蒸發。」

古特雷斯呼籲各國積極採取行動，達成聯合國的目標，包括2030年讓全球人口可獲得安全飲用水和衛生設備。