美國兩犯人利用牙刷越獄　逃至「家鄉」光顧連鎖食店　驚動客人報警落網

【有線新聞】美國弗吉尼亞州日前發生一宗罕見越獄案，一名涉及偽造欺詐等罪名的男犯人聯同一名獄友，用牙刷成功「突破」監倉設計上的弱點，挖洞再越過安全防線逃出監獄。不過，二人「重獲自由」數小時後，便在鄰市一間知名連鎖鬆餅店內落網。

一犯收監已有半年 獄方點人數時發現失蹤

據美國傳媒報道，43歲犯人尼莫罪名包括信用卡欺詐盜竊、偽造、重大盜竊罪、藐視法庭等，去年10月7日被收監在紐波特紐斯（Newport News）市內監獄。37歲獄友加爾薩來自鄰市漢普頓（Hampton），罪名包括藐視法庭、違反緩刑規定，自12月19日被拘留。

據獄方表示，在周一（20日）晚上7時15分左右的常規人數統計中，發現這兩人在牢房中失蹤，其後確認他們可能在6時之前已翻越出監獄安全牆。

自製工具挖開牆壁裂縫 再取鬆脫鋼筋

根據當局照片可見，二人監房牆壁出現一個洞口。當局指兩個人應該是使用由牙刷和金屬物體製作的工具，並利用了「建築設計的弱點」，在牆壁裂縫內取得數條鬆脫的強化鋼筋，再用它進一步逃跑。

當地警方其後接報，兩人穿過亨廷頓大道前往沃里克大道，再於周二凌晨3時半左右在漢普頓（Hampton）被捕。據報當時二人正身處24小時營業的連鎖鬆餅早餐店「IHOP」吃飯，而二人下落是經店內客人發現並報警。根據谷歌地圖，紐波特紐斯監獄距離漢普頓的「IHOP」約10公里，步行約需2小時15分鐘。