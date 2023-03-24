TVB擬遣散5%員工　終止低效節目　冀每年慳2.6億元　許濤：決定艱難但必需

【有線新聞】無綫電視宣布裁減5%員工，希望每年節省2.6億元營運開支，主席許濤解釋疫情衝擊經濟，加上電視業出現變化，有需要改善管理成本。

將軍澳電視城，員工早上如常上班。電視廣播有限公司行政主席許濤向員工發信，說疫情衝擊經濟，電視業正面臨新時代洗禮，在新發展領域上，資源需求日益殷切，為順應市場變化、保障業務穩定，要節省每年營運開支2.6億元，包括削減部分職位、嚴格控制外判工作開支，預計約5%的員工要遣散，公司會按法例補償。

翻看最新的中期業績報告，無綫截至去年6月有3,907名全職員工，裁員5%相當於195人。無綫又計劃大幅度調整節目製作預算，終止收視及經濟收益未達預期的節目，強調這個是艱難的決定，但亦是令公司保持競爭力的必需措施，感謝員工理解及支持。

電視廣播近年業績由盈轉虧，10年前賺超過17億元，到前年蝕超過6億元。上星期更加預告2022年的虧蝕，可能高達8.3億元。近年6次發出盈警，其中他們投資的星美債券違約， 導致蝕超過8億元。電視廣播的股價近期亦曾經創新低，由10年前高見62.9元，跌至去年10月2.65元的低位。

現時無綫的大股東是2015年入主的黎瑞剛，他在內地創立華人文化集團，投資影視娛樂，曾經出任上海市委副秘書長、上海文廣新聞傳媒集團總裁。