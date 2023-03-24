美婦滴眼藥水緩眼乾致盲：像玻璃碎入眼　揭全美68人受害　多人失明須摘除眼球

【有線新聞】美國佛羅里達去年中有婦人使用某品牌人工淚液後，眼球紅腫並異常流淚，多番診症後才發現遭到抗藥性細菌感染，最終右眼摘除、左眼視力劇減，被認定為永久失明。她早前提起訴訟，傳媒追查揭發全美多地都有類似病例，官方周二（21日）公布16州多達68人受害，導致3人死亡、8人永久失明，另有4人須摘除一顆眼球。

事主：如玻璃碎眼內移動 醫療中心告知停用未解釋

據美國廣播公司報導，68歲女事主有戴隱形眼鏡習慣，多年來都滴眼藥水紓緩眼睛乾澀。去年5月醫療中心給她改開「EzriCare」品牌人工淚液，到8月上旬開始出現問題，右眼突然變紅、腫脹並異常流淚。醫療中心眼科醫生起初稱是角膜劃傷，但開藥後不但沒改善，感染反而惡化了。

「我感到就像玻璃碎片在眼睛內移動，非常痛苦。」事主其後經眼科診所進行活體組織檢查，證實感染綠膿桿菌，醫生當時認為她是配戴隱形眼鏡不當有關，但她不同意。最終在同年9月，她右眼經手術切除，但左眼還在使用眼藥水，直到今年一月醫療中心告訴她停止使用，僅稱該品牌眼藥水已被召回，但沒告知原因。

經新聞得悉或受細菌污染 官方：多數病例均用過EzriCare

上個月，美國食藥監局在疾控中心支持下發出警告，敦促公眾不要購買「EzriCare」或「Delsam Pharma」人工淚液，因為可能存在細菌污染。事主和家人看電視新聞得悉後，決定興訟索償。訴訟稱她的生活受到「1000%」的影響，需要重新學習如何走路，並接受抑鬱症的精神和心理治療；認為製造商及醫療中心存在疏忽和嚴格責任。

根據本月最新統計指出，全美至少68人受到綠膿桿菌感染，而多數病例與四個區域群組有關，而「EzriCare」藥水是每個群組都有使用的唯一產品，亦有人指曾使用其他品牌的人工淚液；迄今已導致三人死亡、至少八人永久失明，四人因感染而接受手術摘除一顆眼球。

製藥公司未進行微生物檢測、欠缺防腐措施

據了解，上述兩款藥品都由總部設於印度的全球製藥健保公司(Global Pharma Healthcare)生產，官方指該製藥公司未進行適當的微生物檢測，而且在欠缺適當防腐措施的情況下分銷。目前有十多種不同品牌的人工淚液被點名召回。

本港衞生署藥物辦公室2月初亦有網站通報美國的回收事件，強調「在香港，上述產品並非註冊藥劑產品，也沒有Global Pharma Healthcare生產的註冊藥品。」