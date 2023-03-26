洪都拉斯與台灣斷交　承認中華人民共和國是中國唯一合法政府　台方撤大使館人員

【有線新聞】洪都拉斯與台灣中斷外交關係，北京隨後宣布與洪都拉斯建交，讚賞洪都拉斯承認世上只有一個中國。

國務委員兼外長秦剛周日在北京，與洪都拉斯外長雷納會談，並簽署建立外交關係的聯合公報，指根據兩國人民利益和願望，自公報簽署日起，相互承認並建立大使級外交關係。

兩國政府同意在互相尊重主權和領土完整，互不侵犯、互不干涉內政，平等互利、和平共處的原則基礎上發展友好關係。

對於洪都拉斯承認世上只有一個中國 ，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，洪都拉斯即日起斷絕和台灣的外交關係，承諾不再與台灣有官方關係及往來，中方表示讚賞。

洪都拉斯外交部率先發聲明，公布已按總統指示通知台灣當局斷交。

台灣的外交部就召開記者會，指洪都拉斯與北京討論建交，台方溝通無效，宣布與洪都拉斯斷交，全面停止雙邊合作計劃，並撤離大使館、總領事館等人員，及要求洪都拉斯關閉駐台大使館。

台灣的外交部長吳釗燮說：「為維護國家主權和尊嚴，決定即日起終止和洪都拉斯共和國的外交關係。」

吳釗燮指洪都拉斯對北京存有幻想，北京對洪都拉斯的利誘就未曾停歇，洪都拉斯曾向台灣索求高達數十億美元的巨額經濟援助，而且將台灣與北京的援助方案比價，即使台灣秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，洪都拉斯仍恣意作態需索，公開釋出錯誤訊息，對台灣造成傷害。

他提醒國際認清北京說一套做一套的本質，並正告大陸勿壓縮台灣外交空間，加速兩岸關係背向而行。

洪都拉斯和台灣自1941年建立外交關係，1965年升級為大使級關係，雙方斷交後，與台灣有外交關係的國家減至13個。