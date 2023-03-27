兩電下月加燃料調整費　港燈每度電加至90.6仙　中電以回扣抵銷

【有線新聞】兩間電力公司下月的燃料調整費都計到升幅，中電加幅以回扣抵銷，有議員質疑現行機制令電力公司完全將燃料成本壓力轉嫁市民，政府說會與兩電磋商。

燃料調整費是電力公司基於過去三個月購買燃料的成本，以實報實銷形式計算，反映燃料成本變化；近期燃料價格回落，但兩間電力公司4月的燃料調整費都計到上升。港燈4月燃料調整費連續第二個月提高，由86.4仙加到90.6仙、升幅超過4%；中電微升1%，不過會由特別回扣抵銷，即不用加電價。

立法會環境事務委員會有議員質疑現行機制，容許兩電將成本完全轉嫁給用戶。航運交通界（自由黨）易志明：「是不是政府也要介入，不是說以後每有升幅，麻煩兩電自己承受，不然就叫市民承受，政府是不是沒有角色的呢？我覺得不是。」

環境及生態局局長謝展寰：「今次國際電價的升幅，我們合共投入過百億支援，政府不是沒有參與，但是不是在這個情況下，兩電都應該可以負起一部分或更多的社會責任，我們覺得這是可以考慮的。」

港燈董事總經理尹志田：「我們投資、回報等等，我相信是相當複雜的問題，要幾方面長期討論，我們樂於與局方討論。」

中電總裁蔣東強：「我們也很樂意與政府討論，有甚麼地方要修改，我認為大家的目標是一致的，要達到可以平衡到客戶、市民、政府及電力公司的需要。」

兩電都說燃料調整費有望在年中之後回落。