兩元乘車優惠開支料增至每年100億元　葉劉倡檢視：是否一直補貼下去

【有線新聞】行政會議召集人葉劉淑儀接受報章訪問時說，政府兩元乘車優惠開支預計會增至每年100億元，她建議政府考慮是否長期補貼。

葉劉淑儀接受《明報》訪問時說，近年政府交通費補貼開支大增，加上巴士公司申請加價，令官員非常擔心。她認為政府要檢視交通費補貼和兩元乘車優惠，「是否一直補貼下去」 ，擔心兩元乘車優惠開支很快達到100億元，要處理「長車短搭」等濫用問題。

市民：「我不會濫用，乘小巴有分段我會按掣的。會生病的，說得不好聽，你多走兩步身體郁動，否則這裏痛那裏痛，到你將來便知道了。」

黃先生：「真的大問題了，付不起錢乘那麼多車，早上去玩，龍幡苑乘車去玩泰拳也一來一回。」

長者兩元乘車優惠門檻降低至60歲之後，每日享用兩元乘車的長者由2021年大約125萬人次增至去年195萬人次，預計今年上升到近219萬人次；兩元乘車優惠開支近年亦上升，由2021-22年度16億元預計增至今個財政年度70億元。

有行政會議成員認為兩元優惠可以保留。行政會議成員湯家驊：「這個政策推出後，如果要收回或削減支持，相信社會會引起更大爭議。如果能力所及，應該盡量維持這項德政，令長者受惠，亦都令社區活力因為長者參與而增加。」湯家驊相信政府的財政能力短期可應付兩元優惠，長期而言要給予多一些時間，觀察疫情後香港經濟情況。