港鐵今年可加價2.3%　約九成乘客每程加最多4毫　市民：回贈優惠不足彌補

【有線新聞】港鐵按票價調整機制，今年可加價2.3%，是四年後再次加價，約九成乘客每程車費加最多4毫。

港鐵過去三年，兩次凍結票價、一次減價，來到今年好大可能加價。按照上星期公布的新機制，計算物價及運輸業工資變動，扣減與港鐵物業利潤掛勾的生產力因素、上限0.8%，再加入去年未加的0.5%，得出加幅是2.5%。不過因為多年來累積2.85%未加，原本今年要補加當中1.2%港鐵承諾永久撇除，餘下暫時不會加，再額外延後今年0.2%加幅，最終應加價2.3%，是四年來再次加價。

港鐵說約九成乘客每程車費加最多4毫，以旺角到油麻地為例，現在成人八達通收每程4.7元，我們推算加價後可能要4.8元；上水去中環現時21元，加價後可能要多付5毫，意味著新票價很可能回復至2019年的水平。

Dennis：「還是要付錢啦，難道不乘搭嗎？等我中了六合彩、搭的士啦。」陳太：「2.3%都幾多。（港鐵）要做多些回贈、希望可以。加價後回贈的優惠彌補不到、仍是加價，以及經常班次延誤，最近又很多意外，所以（加價）都很不合理。」鄭先生：「都接受得到、1至4毫。（港鐵）平時都有給予優惠我們，這件事要公道些。」

港鐵至今累積約一億元事故罰款，4月及5月指定兩個周末共四天提供半價乘車優惠，涵蓋機場快綫以外的所有路綫。全月通、都會票繼續有，至於綠色專線小巴轉乘優惠，今年第四季起會由每程減3毫改為減5毫，直至2028年6月。