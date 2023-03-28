港鐵加價｜新、舊機制加幅僅差0.2%　有議員質疑檢討「新不如舊」：生生世世都加價

【有線新聞】港鐵按新票價機制計出加價，究竟新、舊方程式計出來加幅分別有多大呢？舊機制又是否減不到基本票價呢？

票價機制的新方程式計出今年加幅5.35%，最終只需要加價2.3%，皆因今年將部分加幅撇除和延後。如果單純比較新、舊方程式，新機制生產力因素與利潤掛勾，今年由0%變0.8%，同時剔除特別扣減0.6%，新、舊機制計出來，加幅相差0.2個百分點。

新界西北（實政圓桌）田北辰：「當然不同意0.2個百分點，賺500億又是（相差）0.2，1,000億又是（相差）0.2，5,000億又是（相差）0.2，當然是無稽，應該至少要有個列表一直遞增。」

運輸及物流局局長林世雄：「它減了基本票價，其實以後生生世世都減了，對上五年的0.6%是特別優惠，它其實0.6%，沒有減基本票價。」

舊機制的0.6%特別扣減，局長說無減到基本票價，是否真呢？翻查2019年票價加幅，當年整體加價3.3%，以三程車為例：柴灣至堅尼地城、東涌至海怡半島、尖沙咀至佐敦，按年加幅介乎2.8%至4.3%，拉勻平均加3.37%，貼近當年整體加幅3.3%，意味舊機制0.6%特別折扣本身已是「生生世世」減了票價。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌：「今次加價2.3%，都是『生生世世』地加價，局長是否熟書我不知道，但本身扣減0.6%是一貫都有，今次只是多了0.2個百分點扣減，是沒任何感覺的，可能要累積50年才看到。正如局長所說的，說真的，不用累積50年，我們今年已加價2.3%，今次我覺得檢討是新不如舊。」

今次新機制與物業利潤掛勾，港鐵列明除非有進一步修訂，日後都應該參考這個計法，不過票價調整機制五年檢討一次是否「生生世世」，下次檢討才知道了。