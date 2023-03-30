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初選案｜趙家賢稱戴耀廷由九龍東開始帶風向　2020年5月才正式收到邀請承辦初選

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  • 2023年03月30日
【有線新聞】民主派初選案續審，認罪的民主動力召集人趙家賢繼續以控方證人身份作供，說戴耀廷最早由九龍東開始帶風向，再進一步在其他選區商討協調初選。
趙家賢由囚車押送到西九龍法院，他作供時提到2004年立法會選舉，民主派在新界東協調一張「鑽石名單」，希望集中票源，最終配票失敗，導致有議員未能連任，之後整個泛民主派對如何協調立法會選舉有不同意見。
趙家賢說2019年區議會大勝後，社會民意希望民主陣營可在立法會奪得過半議席，戴耀廷開始聯絡不同政黨、新興組織和政治素人等，邀請有興趣參選的人商討如何減少衝撞，令每個選區都有最多民主陣營的代表當選。以他理解民主陣營包括傳統泛民、進步民主派、本土派和抗爭派。
趙家賢說2020年2月初，區諾軒向他說戴耀廷希望可以在官方選舉前用初選形式協調，由九龍東一個較細地區開始「帶風向」，再進一步在其他選區商討協調。民主動力過往在立法會選舉前，會推廣選民登記和做民意調查，曾經在2017、18年青年新政兩名議員被褫奪議席後，協調民主派及本土派參與補選，包括在補選前舉辦地區投票站、選舉論壇等，因此獲區諾軒及兩個九龍東的區議會正副主席邀請他列席「35+九龍東座談會」提供意見。
趙家賢又說當時的討論未觸及是否同意舉辦初選，直到20年5月民主動力才正式收到戴耀廷和區諾軒邀請承辦初選。
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