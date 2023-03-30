內地團｜部份團轉往屋邨酒樓　負責人：過百人不接待　不擔心騷擾街坊

【有線新聞】土瓜灣接待內地團的食肆將每團食飯時間增至最少半小時，有旅客認為安排不錯，又說「人不能夠要求太完美」，有內地團則轉到屋邨酒樓食飯。

內地團「飯堂」土瓜灣嘉樂軒門外繼續架起圍欄，工作人員安排旅客排隊依次入酒樓，有警員在場監察。旅遊業監管局派人到場，行政總裁方安妮亦來巡視。

新安排下旅行團至少要有半小時用餐，旅客說已經足夠。旅客：「體驗可以，人不要要求太高太完美，世界上沒有完美的東西。當兵的5分鐘規定必須吃完，給你30分鐘還不夠？」旅客陳先生：「吃得還可以，有魚、有肉、還有青菜，可以，我們這個年紀甚麼苦都吃過去了，現在可以。」

飯後要前往下個景點，但旅行團大巴未到，團友要每兩人並排等車到。行人路一左一右兩條人龍，一條等上車，一條等用膳。

旅監局早前曾建議內地團分流到其他區用膳，這個旅行團轉到黃大仙富山邨的酒樓，坐滿四檯，用的是發泡膠碗、紙杯等即棄餐具。這家酒樓說上月開始接待內地團，旅行社要提前預約，團餐價錢由數十至200元一位都有，預算每日只接待50名旅客，不擔心會騷擾富山邨街坊。

酒樓負責人盧先生：「如果超過100人都不會接待，我們也無力接待，也要預留座位做街坊生意。土瓜灣那邊始終涉及交通問題、馬路等，我們這邊不同，是平台，團友一落旅遊巴就不涉及馬路。我們這邊一點問題都沒有，只是幾十人，幾百人都沒有問題，莫說幾十人。」吃飽、喝夠就自然想逛街，部分團友到邨內藥房，不過沒停留太久，大部分團友都直接跟領隊返回旅遊巴。