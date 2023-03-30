六旬雜工因交電費36刀捅死胞弟囚七年半　曾患小兒麻痹　被胞弟稱「跛仔」成導火線

【有線新聞】66歲酒樓雜工四年前因胞弟剪斷電線及不滿電費分配而爭執互毆，期間拿刀狂插36刀捅死胞弟。陪審團認同他是被激怒下殺人，一致裁定他謀殺罪脫，誤殺罪成。法官李素蘭判刑時認為，同情被告由小到大忍受自私自利及壞脾氣的胞弟，但亦為死者失去生命感到難過，考慮被告審前承認誤殺罪但不獲控方接納，判他監禁七年半。

被告卜水強被控於2019年9月25日，在旺角快富街某單位內謀殺60歲死者卜偉根。辯方求情時指，卜水強看到胞弟屍體照片立即閉上眼及落淚，可見他深感後悔，更一直發惡夢；而被告母親失去丈夫及孻仔後需獨自生活，只求被告早日出獄陪伴母親。

李素蘭判刑時指，被告與死者雖然同住，但實際是各自各生活，互不交談，死者只會放電費單在桌上，被告把一半電費的現金放在桌上，死者妻子拿錢後代交電費。案發時單位有四人居住，包括被告、被告妻子、死者、母親，但死者不滿被告只交一半電費，認為被告應繳交連同母親在內的三份電費，被告同時不滿死者於母親家中居住，但又不願為她支付電費。

李素蘭稱，被告及其母親均形容死者為人自私、貪心、傲慢，一直看不起曾患小兒麻痹的被告，只在乎金錢。她續指，被告則十分孝順及好脾氣，整件事源於死者不滿被告交電費太少而剪斷電線，更奚落被告為「跛仔」，多年積怨頓時「爆煲」，令被告難以忍受，兩兄弟隨即起爭執動武，雙方憤怒下互相傷害，最終釀成今次悲劇。

陪審團接納被告與死者爭執時，突然情緒失控及十分憤怒，被告暫時失去理智及自制能力，不知道當時做了什麼事。李素蘭指，明白及同情被告因死者是其兄弟，而被迫需長時間忍受沒甚交情的死者，但亦為事件失去一條人命，令涉案家庭失去了死者而感到難過，決定以監禁九年作量刑起點，考慮被告曾在審前承認誤殺罪但不獲控方接納，給予約五分之一的刑期扣減，最終判囚七年半。