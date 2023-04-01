警方周末批准13場遊行集會　須遵守多項要求　參與者：警力太多

【有線新聞】撤銷防疫規定後，周末再有宗教遊行及步行籌款獲批，但要遵守多項要求，參加者手臂要綁絲帶，亦不可以蒙面。

灣仔聖母聖衣堂的遊行，紀念當年耶穌進入耶路撒冷受難前的棕枝主日，先在嘉諾撒聖方濟各學校集合。聖母聖衣堂主任司鐸羅國輝：「不要讓其他人混入來，我們拿著是紅色的樹枝。」警方要求參加者必須手持棕樹枝、手臂綁上紅色絲帶，神父多次提醒教友，警方規定要遵守禁蒙面法。

羅國輝：「他們（警方）說如果遊行就不要戴（口罩），你就嘗試不要戴，但戴了怎麼辦？我們遊行時行到最尾。我都離開了，就算是街上行人。可以嗎？（教眾：可以。）」神父用了半小時確保每個人跟足規定才出發，每50人一組步行。行得太快，便衣警員會截住他們，稍等一會才放行。

周先生：「這樣反而更好，秩序大致都……大家教徒都很守規矩。」楊小姐：「心裏覺得有些不舒服，（記者：為何這樣說？）都不用這麼多警力配合我們遊行，我數過好像有20名（警員）。」

整段遊行路程只有約100米，行約1分鐘到教會門口，有人想繼續戴口罩，所以不跟大隊。施小姐：「我本來想跟在前面，最後要跟在後面。覺得這樣有些可惜，因為我很早來到。」

禁蒙面法的規定亦適用於同日另一場筲箕灣崇真學校的步行籌款，不少參加者仍然戴著口罩。步行籌款參加者馬先生：「（學校）沒有特別要求或明示我們需要戴或不戴（口罩）。解除口罩令初期（戴口罩）安全一點。」警方要求數百名參加者分組起步，學生必須着校服，家長要戴襟章識別。

今個周末警方批准13場遊行及集會，全部的舉辦條件都列明要遵守港區國安法。