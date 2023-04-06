內地團｜一日團選連鎖快餐店用膳　60元僅五款選擇　導遊：已合作了十年

【有線新聞】內地團集中到土瓜灣「開餐」衍生滋擾問題，這些一、兩天團在香港通常包一餐午餐，近日有團以「升級港式美食」作賣點，開餐地方是本地連鎖快餐店。

這個一天香港遊的行程，首站是黃大仙。我們在內地旅遊平台搜尋深圳出發的香港一、兩天團，這個團與其他寫明吃酒樓團餐不同，而是標榜吃大家樂，午餐價值60元人民幣。

行完第一個景點，返回旅遊巴第一件事是先選餐，導遊：「你要吃啥？」不過跟團吃大家樂選擇得五款，導遊：「他只給五款我們選，我有時跟經理說笑道，是不是賣得不好才供應給我們？」選好就會獲派粉紅色飯券，到時憑券取餐。

「升級」後的用膳地點都是土瓜灣，車程十多分鐘，導遊落車前再三提醒：「大家進去的時候記得不要大聲，稍為沒那麼大聲，因為我們人多。」要靜一點，因為「升級美食」位於翔龍灣屋苑商場，導遊說疫情前已經與大家樂合作。導遊：「其他團不會去那裏的，因為他們沒有合約。我們很早以前已經跟他們合作，已經做了十年。」

一行三十多人，不用看餐牌，體驗始終差了點。拿著券直接排隊，其他食客就站在一旁等叫號碼。導遊：「之前是去星光行的那間大家樂，現在做這間，因為這間沒甚麼生意（他人：那裏散客不太多，所以適合我們去，太逼、太多散客我們也無位）所以餐廳也特意隔了一間房給我們。」

餐廳亦加了摺枱及膠櫈，12時多食飯食了半個多小時，期間餐廳人流不算多，團友入座後仍有空位。我們向大家樂查詢是否與內地團有合作，有多少分店參與接待內地團，但未有回覆。旅監局則說過去兩個月有4600幾個入境團，最多的是一日團、佔四成六。