播錯國歌｜冰協指港協一直希望證明錯在冰協　稱港協指獲亞軍及季軍不突出　港協：會上沒有相關言論

【有線新聞】冰協播錯國歌事件再有新進展。冰協發聲明逐點回應港協函件，直指港協人員一直希望證明只有冰協有錯。冰協又指每份報告都準時繳交，認為事件中未感受到港協的尊重。

港協宣布啟動暫停冰協會員資格兩日，冰協發聲明確認收到港協函件，引述原文，逐點回應，認為這次事件中並未感受到港協的尊重，負責處理的港協人員一直希望證明只有冰協有錯，而沒有認真看待港協的角色和責任。

冰協一直無間斷回應港協所有文件，播錯國歌後24小時內，在3月1日交第一份報告，同月10日、20日再交報告，期間港隊要向警方落口供，領隊在海外帶隊，形容在行程如此緊密情況下，每份報告都準時遞交，反問為何被港協講成「執委欠溝通及採取迴避態度」。

上月23日港協、冰協的會面，絕大部分時間沒討論報告內容，亦沒說領隊日後應如何處理，反而質疑冰球項目得4至6隊參賽，得到亞軍及季軍並不突出，評論令冰協感到口口聲聲最尊重運動員的港協，實際上最不尊重香港運動員付出及成就。

港協沒有提過會面是傾談管治問題，令冰協沒資料作討論，又說播錯國歌事件與港協當天提出的管治問題沒直接關係。

港協又批評冰協主席簡揚傑迴避回應，冰協說有主動提出會面，他亦有以電話及通訊軟件錄音回覆，但因自己不在場，要等領隊交代清楚才回應，又說一些議員及政府當局只是聽港協的一面之詞。冰協說已為播錯國歌多次道歉，認為不應因一次個別事件放大管治問題，否定冰協在香港普及冰球運動的努力。

對於冰協聲稱在上月23日會議中，港協暨奧委會曾說冰球項目只有4至6隊參賽，得到亞軍及季軍並不突出；港協簡短回應說會上沒有上述言論，又說暫不評論其他指控。