簡約公屋｜議員質疑「重用價值」說法不一　何永賢：視乎標書才有實際數字

【有線新聞】有立法會議員質疑房屋局對簡約公屋重用價值說法前後不一，局長何永賢說項目整體有六成重用價值，但要參考標書後才可以交代實際數字。

簡約公屋造價高，社會關注有多少可以重用，有議員質疑房屋局回覆財委會書面提問的答案與上月不同。新界西北（實政圓桌）議員田北辰：「你當日答案說建築工程和屋宇裝備工程的六成、即65億元，為何時隔一月同一問題的答案就變了言之過早？」

何永賢：「建築署做初步研究的估算，那些箱、元件本身搬遷時損耗不多，可能有95%可以重用，但整個工程，有些東西是搬不走。如當時解釋過，有些渠管、地下管道搬不走。我們當時粗略估算是約六成左右是對的，實質有多少可以重用，要視乎當時得到標書的設計團隊設計。」

有議員質疑劏房租管阻嚇力不足，只有兩宗違規個案被定罪。選委會界別（新論壇）議員馬逢國：「2,000元罰款不是高數目，連一個月劏房租金也不到，當局如何利用劏房租務管制來保障租戶權益？」

差餉物業估價署署長蕭署長：「在3月11日亦有另一宗成功檢控個案，另一名業主犯了三罪，被判處罰款18,600元。有一半個案、約788宗個案，律政司認為我們發出警告信已有阻嚇作用。」

有議員問到會否恆常化租金津貼，何永賢說要視乎計劃2024年中到期時的房屋供應，目前持開放態度，但無意放寬已輪候公屋3年的要求。