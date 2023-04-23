大灣區訪問團｜李家超考察東莞及佛山　稱本港可與內地城市優勢互補、合作共贏

【有線新聞】特首李家超與立法會大灣區訪問團行程過半，繼續到訪東莞、深圳，李家超強調，不同城市間優勢互補，在多方面都有合作空間。

訪問行程第三天，特首李家超與議員到東莞，參觀機管局位於當地的香港國際機場物流園，園內的大灣區出口貨物完成安檢、裝箱和收貨後，會無縫運送到赤鱲角機場貨運碼頭，直接轉運去世界各地，毋須再安檢。

他們之後參觀華為小鎮，上小火車穿梭不同園區，陪同李家超參觀的，包括東莞市委書記肖亞非、華為主席郭平。華為小鎮斥資過百億人民幣興建，是手機研發和實驗的地方，有約三萬人在此工作。

訪問團參觀了圖書館，又在演講廳聽取郭平講解。

李家超下午轉到佛山，參觀當地的應急指揮中心以及工業機械人研發基地，他表示當地能半小時生產一個大型機械人，令他印象深刻。相信大灣區內不同城市與香港在科研、人才吸納等方面都有合作空間，可以做到優勢互補。李家超：「我們有五間百強大學，基礎科研絕大部分評為卓越，我們能夠把這些科研產品轉化為落地生產，我們做了上游的工作後，中下游也可以與大灣區不同城市，包括佛山一起合作。某一個城市跑得最快，另一個城市跑得最遠，兩個城市加起來就是又快又遠，未必一定是要競爭的。」

四日三夜的大灣區訪問團周一結束，分別在佛山和東莞的兩組人員，會在廣州會合一起考察，並與廣東省、廣州市領導官員會面。