中國駐法大使稱前蘇聯國主權未定　質疑克里米亞歸屬　言論惹起多國不滿

【有線新聞】中國駐法國大使盧沙野日前指，前蘇聯加盟共和國不是有效主權國家，並質疑克里米亞是否屬於烏克蘭，言論惹來多國批評。烏克蘭促請中方勿鸚鵡學舌，法國表示全力聲援盟國，並要求中國解釋。

中國駐法國大使盧沙野上周五接受法國電視台訪問，被問到克里米亞是否屬於烏克蘭，盧沙野稱取決於如何看待這個問題，認為沒那麼簡單，稱克里米亞在歷史上屬於俄羅斯的一部分，是前蘇聯最高領袖赫魯曉夫將它劃歸烏克蘭。又指根據國際法，前蘇聯加盟共和國不是實質主權國家，因為沒有國際協議來具體定位他們的主權國家地位。

談到台灣問題時，盧沙野稱台灣自古以來就是中國領土一部分，台灣回歸中國是戰後秩序的一環，無論如何，決定台灣命運的是中國人。如果中方不能通過和平方式實現祖國統一的目標，會訴諸其他方式。

法國外交部發言人回應指，全力聲援所有受影響盟國，稱這些國家受幾十年壓迫後獲得獨立，特別是烏克蘭，在1991年獲包括中國在內的國際社會承認擁有克里米亞的邊界，認為中方必須澄清盧沙野的言論是否代表中方立場。

烏克蘭總統顧問指盧沙野的言論荒謬，認為如果想成為主要政治人物，就不要向俄羅斯局外人的宣傳鸚鵡學舌。波羅的海國家、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛已向中國政府提出抗議，並要求作出解釋。