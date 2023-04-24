前職工盟成員申五一遊行未獲發不反對通知書　鄧炳強：限期前通知　強調安全風險存在

【有線新聞】前職工盟成員申辦五一遊行，至今未獲不反對通知書。保安局局長鄧炳強說警方會在限期前通知結果，他強調安全風險存在，活動組織者有積極責任令活動不被騎劫。

五一遊行申辦人、前職工盟主席黃迺元促警方不要誇大遊行安全風險，保安局局長鄧炳強啟程訪京前主動回應，指風險評估是基於事實和以往事情。

鄧炳強：「2019年的黑暴就是有人騎劫公眾活動，這些安全風險是確實存在，任何人刻意淡化活動帶來的風險，甚至告訴你無事的、安全的，你出來吧，是不負責任行為。」

他指活動組織者有積極責任令活動安全，不能將責任全交給警方。鄧炳強：「警方當然有能力令活動在安全環境下進行，但組織者自己有積極責任，盡能力令活動在安全和有秩序下發生，有責任採合理行動、自己能力所做到的行動，令活動不受干預和騎劫，包括如何辨識參加者。你刻意不盡責任，甚或背後進行其他行動，令責任不能實施，會因應情況要求你負起相關法律責任。」

鄧炳強上任後首次率領六大紀律部隊首長拜訪內地，完成訪京後再轉到廣州和深圳訪問，他說希望加強合作，令香港更安全和穩定。鄧炳強：「今次在北京我們會拜訪包括政法委、港澳辦、公安部，就一些大家關心的議題包括國家安全、跨境罪行、緊急救援、人才往來、貨物往來和懲教管理等作報告。」

至於行程會否談到23條立法，鄧炳強重申23條立法會盡快做，希望在今年內、最遲明年完成，他會在周四返港。