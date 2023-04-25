團餐名單｜據悉四美食廣場劃區接待旅行團　最平約40元　另有16間港九食肆

【有線新聞】據了解，旅監局近日向旅行社發放願意接待旅行團的餐廳參考名單，包括四個商場的美食廣場，餐費最低每位約40元、最貴240元，名單還包括16間酒樓及茶餐廳等，超過一半在土瓜灣和紅磡。

大角咀這個商場的美食廣場有12間食店，涵蓋中、日、韓、東南亞菜式，午飯時間幾乎每張枱都有人。同一集團在油塘的美食廣場，中午空位就較多。據了解，集團旗下四個美食廣場向旅監局表達願意接待旅行團，午餐每位約40至75元，較闊綽可以吃鐵板燒、每位240元；旅行社要打電話預約，屆時美食廣場會劃出一個範圍只接待旅客。

除了四個美食廣場，據了解，旅監局近日向旅行社發放的餐廳參考名單，還有九龍區多間酒樓，有9間位於土瓜灣及紅磡，每位餐費60至120元；而專門接待內地團的嘉樂軒及富源酒樓不在名單上。尖沙咀、九龍灣也有酒樓願意接待旅行團，餐費貴少許，每位最少收80元。榜上有名的還有洋紫荊維港遊，以及位於半山一間茶餐廳、約有40個座位，希望每日最少接到200名旅客。

茶餐廳負責人朱小姐：「試試乾炒牛河、星州炒米，不用如新聞報道般那麼可憐，要在公廁外吃飯、吃兩餸飯，站在街邊吃那麼可憐。」負責人說除了午市，早上9至11時及下午茶時段都較淡靜，會安排旅客和本地客人分開不同時間來用餐。朱小姐：「根本不能復常，飲食業仍是很水深火熱，希望開拓多些客源，如果人數多，就算價錢是40至55元都做得到。」她希望可以長期接待旅行團，暫時未有旅行社接洽。