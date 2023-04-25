全港首個長者有機園圃結束20年服務　改建社區設施　長者嘆失聚腳地

【有線新聞】全港首個為長者而設，位於荃灣公園旁的有機園圃，營運20年，星期日將結束服務，用地會交回政府、興建社區設施，有長者說失去了一個聚腳地。

在荃灣區的石屎森林中，竟然有這片小綠洲，蕃茄、生菜、 蘆薈 ，不同農作物應有盡有，是270多個老友記的心血。

園友湯炳華：「這些（潺菜）可以長期讓它生長，到時候會開花結籽，那麼你永遠都有種子。」74歲的華叔對有機耕作特別有心得，這些迷迭香、龍脷葉都是他種的，不過要清走了，日後這裏要興建綜合大樓， 包括社區會堂及社福設施。園友湯炳華：「一句說完：無奈， 政府收地是必然。有康樂設施是好事， 我不會反對，唯有自己找地方種，幸好我兩年前搬到沙田的村屋，前面有幅已荒廢的地，我從鄉民借來用。」

這個大型園圃2003年啟用，是一班老友記的聚腳點。園圃幹事陳錦香：「見到他們有平台，不時說一些繁瑣事，但傾訴後不用帶走 ，放低不開心的事情，離開園圃，亦眼見有些園友變成好朋友，關係好得會相約茶聚。」 園圃今個月底停運，義工和機構要在限期前拆走這兩間屋，以及200多個園圃的棚架。

除了棚架，這裏的一磚一瓦， 漢叔都有份興建。園友周瑞漢：「都是不捨得這幅田，尤其是我們面向的這棵樹， 這棵樹是我們當年自己種，看着它長大，十年了，唯有之後回來經過，看看它還在不在。」

地政總署說該幅政府土地，2003年3月起以短期租約形式，租給一個非牟利團體，作長者社區園圃。為了配合政府興建聯用綜合大樓計劃，要在工程展開前終止租約，處方沒提及確實清場日期，只是說會根據條款，在終止租約前最少三個月通知，如果租客有意在區內其他地方設立園圃，處方可以協助。