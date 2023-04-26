居屋2023｜最快年中可申請　六二折定價　綠白表資格限制看齊

【有線新聞】新一期居屋最快年中推售，以市價62折定價。房委會解釋由於樓價跌，市民負擔能力上升，所以下調折扣率；綠表資格亦會收緊，申請人兩年內不得持有本地物業。

年初大埔碎屍案揭發有人持有價值幾千萬元的物業，仍能以綠表購入居屋。房委會資助房屋小組開會後通過收緊綠表購買居屋的資格，與白表申請者看齊，規定他們申請前兩年內不得擁有香港物業；而透過「定期暫准居住證」居於公屋的住戶，同樣不再符合綠表資格。房署會更新綠表申請表，申請人要主動申報，虛報者最嚴重可以判監。

小組委員會主席黃碧如：「法定聲明不可以明知而申報一些虛假事實，如證明有人是明知而故意瞞報或虛報，這是一個刑事事件。」她相信不符合這項規定的公屋戶不多，收緊政策不會影響公屋流轉。

這項規定由新一期居屋開始適用，今期居屋共推售6個屋苑，合共9154個單位。觀塘安達臣道發展區一口氣推出三個屋苑，市區盤還有啟德啟悅苑，另外兩屋苑來自屯門及元朗。小組通過折扣為六二折，低過上期居屋的五一折。黃碧如：「其實近期香港物業市場的確市值是降值了，與此同時，在計算市民及申請者負擔能力時，發覺家庭住戶收入高了，相應地計算他們的負擔能力，計算出的折扣率就低了。」

白表申請者的入息及資產限額亦較上一期下調，單身申請者入息限額為3萬1千元，資產限額73萬5千元；家庭申請者入息限額為6萬2千元，資產限額147萬元。