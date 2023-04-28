特朗普官司纏身　前副手彭斯就國會山莊騷亂案出庭作供

【有線新聞】美國前總統特朗普大肆抨擊爭取連任的總統拜登無能，不懂治理國家，但特朗普自己的選情則受到官司纏身陰霾籠罩，前副總統彭斯首次向大陪審團就前年國會山莊騷亂作供。

總統拜登兩日前宣佈競逐連任，兩人可能再次在明年的大選交鋒，特朗普先聲奪人，他說：「我們要用選票擊敗他 (拜登)，我們要解決我們未完成的事。拜登對民主構成威脅，他非常無能且不知道自己在做甚麼，基本上他一點頭緒也沒有。我們是一個嚴重走下坡的國家，一個迷失方向的國家。」

特朗普之後走入一間食肆，與民眾交談，但不少人對他身陷的官司更感興趣。「特朗普總統，你會去紐約作證嗎？你會去紐約作證嗎？」

官司纏身的特朗普涉嫌向艷星提供掩口費，早前已被正式起訴，他另外還涉及前年初的國會山莊騷亂被調查。

他之前的副手、前副總統彭斯，這日據報在華盛頓特區的聯邦法院，就特朗普試圖推翻2020年大選結果一事向大陪審團作證。傳媒指他在法院作供逾5小時，特朗普曾一度入稟限制彭斯作供但遭法院駁回。彭斯之前多次表示，騷亂發生前曾受特朗普施壓，要求他宣布大選結果無效。