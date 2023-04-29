巴拉圭周日總統大選　反對派不滿台投資少或斷交　執政派傾向維持亦爭取北京市場

【有線新聞】巴拉圭星期日舉行總統大選，作為南美唯一與台灣保持官方關係的國家，今次選舉亦牽動兩岸問題，民調中領先的反對派候選人表明不滿台灣的投資太少，指如果當選會檢討對台關係。

代表巴拉挂反對派聯盟、本身屬於最大在野黨的「真正激進自由黨」，60歲的阿萊格雷選前接受美聯社專訪時，表明一旦當選會檢討與台灣的關係。他認為台灣在當地的投資太少，巴拉圭作為南美唯一國家與台灣保持官方關係，但付出的代價太大，因為失去了14億人口、龐大的中國大陸市場。他批評台灣有強勁的經濟，但無對等付出去維持與巴拉圭的關係。

阿萊格雷的主要對手、執政全國共和聯盟44歲的前財長培尼亞，則說傾向維持與台灣的雙邊關係，但會爭取巴拉圭的出口面向全世界，包括打入中國大陸市場，但他無交代如何做到。不過培尼亞的選情受到他的前上司、即前總統卡特斯的拖累，出任全國共和聯盟主席的卡特斯年初被美國制裁，指他涉貪及與黎巴嫩真主黨有聯繫。

分析認為台灣問題是今次選戰其中一個關鍵，原因離不開一個「錢」字。中國是南美洲國家最大貿易夥伴，單在2021年透過「一帶一路」倡議，在區內的基建投資已超過110億美元。中美洲的洪都拉斯早前與台灣斷交、改與北京建交後，中方隨即出資3億美元在當地興建水力發電設施。巴拉圭總統大選今次多達13名候選人競逐，只有一輪投票，當選者8月中就任總統，任期五年。