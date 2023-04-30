學校將ChatGPT引入教學平台　學生自我評估作文　教師：兩小時寫通告時間可加快一半

【有線新聞】ChatGPT在學界的應用惹起爭議，有學校將它引入教學平台，提升教學質素，減輕教師行政工作量，亦鼓勵學生善用，評估個人能力。

學生：「大樓的正中央是一座大鐘樓，逗號……」這班學生正在上中文堂，老師用學校教學平台的人工智能輔助。

老師陳秀玲：「陳老師想你幫我看看，人工智能有沒有說你緊貼主題，你幫我剔『很好』、 『不錯』，還是『仍須努力』，現在你們可以開始按人工智能生成的按鈕。」同學要自我評估作文，再對比人工智能的批改。學生郭耀熙：「它（人工智能）建議我可以使用更多連接詞，它的評語使我更清楚如果我再寫作有怎樣改善。」

陳老師在其他工作有時也能用上，陳秀玲：「在工作上，老師經常要寫很多通告，如果要自己草擬一張通告，大約需要兩小時、需要參考資料，語句怎樣可以順暢一些。現時有了ChatGPT這個功能，一小時內連修訂已經可以寫一張通告。例如一些前言，提升校園的閱讀氣氛，可以參考ChatGPT。」

校長認為善用ChatGPT及其他人工智能，不單提升教學質素，協助各科教師出題目，亦有助減輕教師工作量。

中華基督教青年會小學校長程志祥：「（老師）他的資源可以節省一些，時間可以多一些。在他的預備工作方面、在個別或小組化的輔導方面，更加提升學生的能力。」

學生也可以利用平台的英文朗讀評估功能，電腦會評分，學生可以用來參考、改善英文發音。