給十九歲的我｜郭偉倫就不當言論致歉　稱絕非為拍攝不擇手段　校方已向涉事校友提和解

【有線新聞】《給十九歲的我》導演郭偉倫承認在金像獎領獎時發表不當言論，澄清原意絕對不是指為了拍攝可以不擇手段、不守法律，英華女學校說已向其中一名反對公映的校友道歉，並提出和解，會在一兩個月內完成檢討。

《給十九歲的我》奪得金像獎最佳電影，由聯合導演之一郭偉倫代表領獎。郭偉倫：「我可以繼續站出來，光明正大拍攝我們要拍的事。」他事後去信英華女學校，說領獎時發表不當言論引起公眾誤解，希望澄清和道歉。承認沒有充分考慮事件敏感背景，發言原意是提出紀錄片的重要性，呼籲製作人不要因為他們的遭遇氣餒，要勇敢製作，並非針對個別作品，絕不是指為了拍攝可以不擇手段、不守法律，深信拍攝紀錄片除了要考慮公眾利益，亦要對被拍攝者公平，對未成年人提供必須的保護。又說一直有反省自己的不足，向所有受影響的人道歉，懇切期望爭議早日平息。

英華女學校說，一名曾提出反對公映的校友最近要求刪減成長故事內容，校董會經商討後尊重及接納。校長關翰章已就學校處理公映欠佳之處，當面道歉並提議和解，形容紀錄片引發的爭議在教育界史無前例。校方已回覆私隱專員的查詢，並完成給教育局的報告初稿，預計一至兩個月內完成檢討，屆時會交代。