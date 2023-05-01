公私營協作計劃｜增腎科及眼科等專科服務名額　最快今年第三季資助病人私營化驗所檢查

【有線新聞】醫管局公私營協作計劃將擴大範疇，並會增加部分服務名額，涵蓋腎科、眼科及放射診斷等，又計劃最快今年第三季資助病人到私營化驗所檢查。

疫情高峰期間，公立醫院部分非緊急服務一度要暫停，積壓了不少舊症。醫管局在2023至24年度，將會增加多個公私營協作計劃的服務配額。

醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健：「有四個主要任務，包括提升服務容量、改善輪候時間，另外我們亦會配合政府的基層醫療發展策略，希望長遠改變病人求診的模式。」其中提供洗腎服務的「共析計劃」配額會由400個至420個，放射診斷服務名額增加2,000個，資助患者到私家做白內障手術名額亦會加到5,000個，乳癌及骨折手術的協作計劃則會恆常化。

醫管局亦計劃最快在今年第三季資助參加了普通科門診公私營協作計劃的病人，到私營化驗所定期驗血、驗尿。陳允健：「其實我們是希望提供方便予病人，所以在這基礎上在外購買化驗服務，購買化驗服務後，令病人在門診協作計劃中有多一些服務點，因應自己的時間接受檢查及化驗。」醫管局明年第一季亦會將協作計劃下的專科門診共同醫治模式，推展到更多專科，初步預計癌症康復病人會受惠。