五一黃金周｜M+博物館今明取消休館　近百人排隊入場　內地客：到處都講普通話

【有線新聞】西九文化區M+博物館因應五一假期取消休館，吸引大批遊客和市民來參觀，而故宮博物館亦會取消明日休館，如常接待遊客。

M+博物館未開門已經有近百人排隊等入場，當中不少是內地遊客。上海遊客奚女士：「我們是到了香港後才發現M+今天的票還能買到，其他的各大博物館票都已售罄、非常遺憾。然後我們是今天下午的航班，所以趕在今天上午有兩個小時過來看一下。主要覺得這次（來香港）人多吧，內地遊客很多，到處都有講普通話的，以前好像講白話較多。」

M+原本逢星期一休館，因應五一勞動節假期如常開放，同時可以即場購票。不過很多遊客都說一早看了攻略，預先在網上訂票。內地遊客劉女士：「孩子在美術課堂上，老師有講過草間彌生的繪畫，所以爸爸就想看一下相關展覽，只有她的展覽我們都會看。」

西九的另一個新景點故宮博物館，吸引較多短途內地客來參觀。廣東遊客梁小姐：「我是在廣東過來的，然後香港離廣東比較近，如果要去看故宮的東西，很難去到北京那麼遠，但這邊香港就很近，而且還能看到故宮的一些藝術產品。」

深圳遊客黃小姐：「看到這個好像是新開的一個博物館，之前去過故宮，但是沒有進過博物館。感覺香港還是我印象中的樣子，然後多了一些這種文化館、博物館之類，還挺有意思。」

香港故宮文化博物館原定星期二會休館，因應五一勞動節比較多遊客，所以都會維持開放。