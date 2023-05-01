港車北上｜5.29起抽籤分配名額　7.1實施　料約45萬本港私家車受惠

【有線新聞】「港車北上」下月1日起接受申請，獲批私家車可駕車經港珠澳大橋來往香港及廣東省，7月1日實施，預計約45萬車主受惠。

「港車北上」敲定六月一日接受申請，七月一日實施。獲批私家車可經港珠澳大橋口岸來往香港及廣東省，每次入境可逗留最多30天，每年最多逗留180天。初期會限制申請數目，持中、港兩地駕駛執照的合資格人士須先透過「港車北上」指定網站登記電腦抽籤，第一輪本月二十九日及三十日報名。中籤者六月一日早上九時起，可按系統分配日期於指定時間到網上平台提交「港車北上」申請，首星期每個工作天接受200個申請，隨後逐步增加名額。

申請人須到香港指定地點驗車，毋須到內地再驗，亦須先購買跨境汽車保險。申請獲批後，運輸署及內地當局會發出相關牌照有效期最長一年。獲批「港車北上」的駕駛者北上之前要提早於網上預約指定過境日期，如果預約申請超出每日出境上限，會以抽籤分配名額。