五一黃金周｜李家超稱旅遊熱點秩序良好　內地客喜好變多元　首季經濟增長2.7%

【有線新聞】行政長官李家超說，黃金周秩序大致良好，內地客的喜好變得多元，不再集中到熱門旅遊景點，開始到地區小店及郊野離島。又指本港經濟第一季有2.7%增長，相信會進一步復蘇。

全面通關後的五一黃金周，頭兩日吸引32萬內地旅客，總入境人次達到76萬，其中西九文化區M+博物館和故宮文化博物館，分別有19,000人次和7,300人次入場，創下開幕以來單日新高。行政長官李家超說，旅客入境數字在預期之內，對旅遊業復蘇步伐感到滿意，「我很高興見到過去幾日，各區的旅遊熱點秩序大致良好。訪港旅客喜好也變得多元化，由名勝古跡、主題公園、購物熱點，到郊野公園、離島風光、地區小店、地區小食，都深受旅客喜愛，充分展示香港多元化魅力和軟實力。」

李家超又提到「開心香港」活動上星期六啟動，其中全港戲院日，吸引逾22萬人次入場，是平常的三倍，加上美食市集等大型推廣活動，相信有助帶旺經濟。李家超：「香港今年第一季經濟表現，錄得2.7正增長，扭轉對上一季負4.1的經濟收縮。雖然第一季出口仍下跌，但隨內地經濟持續較快增長，和本港航空運力加速恢復，相信本港第二季經濟將比第一季好，今年經濟一定比去年好。」

他說會繼續加強接待旅客能力，和支持旅遊業多元化發展，有助帶動業界之餘，也能創造香港的正面形象，和增加就業機會。