法國五一示威變警民衝突　近三百人被捕、逾百警傷　總理：暴力事件不可接受

【有線新聞】法國首都巴黎等多地民眾趁五一勞動節舉行反退休改革示威，最終演變成警民衝突，超過100名警員受傷、近300人被捕。總理博爾內譴責暴力事件不可接受。

法國大批民眾趁五一勞動節響應工會號召上街，將傳統爭取勞工權益的勞動節遊行轉化為反對退休改革的示威。

在首都巴黎的遊行隊伍中，不乏來自其他國家社運人士的身影。他們手持標語和橫幅，聲援法國工會。示威初時大致和平進行，其後有人在遊行終點民族廣場附近縱火，冒出大量濃煙，亦有人投擲汽油彈和煙花。警方發射催淚彈，又出動水炮車驅散人群，民眾爭相走避。

憲法委員會上月已裁定馬克龍政府繞過國會表決，強推退休改革法案的主要條文，包括將退休年齡由62歲提高至64歲合憲。但民眾對馬克龍政府不滿持續，示威浪潮更由今年初延續至今。

當局指巴黎一名警察被汽油彈擊中，手和臉嚴重燒傷。內政部長達爾馬寧強烈譴責批評有極端的暴徒企圖殺害警員。

里昂、南特及圖盧茲等城市這日亦有爆發示威，同樣以衝突收場。內政部指全國逾100名警員在應對示威衝突中受傷，另外近300人被捕。當局又估計共有逾78萬人上街示威，不過工會稱參與人數超過200萬。

至於退休改革法案的推手總統馬克龍則在社交平台上感謝為國家貢獻良多的工人，並沒有回應示威。