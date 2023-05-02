上年度稅收按年減5%　今年派少37萬張報稅表　稅務局：少派表未必影響稅收

【有線新聞】稅務局估算上年度總稅收約3,602億元，按年減少5%。主要是印花稅大跌三成，少收近300億元，利得稅及薪俸稅收都有增加，即日起市民會陸續收到個人報稅表。

剛結束的22/23課稅年度，稅務局估算總稅收約3,602億元，較上個年度少183億元、跌幅5%，原因是印花稅收大跌，只有近700億元、較上年度少30%，物業稅亦跌4%。稅務局局長譚大鵬：「樓市情況不太活躍，交投方面或樓價方面比之前都不太理想。股票市場如果相對上一年，並不是太蓬勃或太暢旺，所以整體印花稅收入比上一年下跌很多。」

其他稅收有增加，令總稅收跌幅收窄。利得稅、薪俸稅、個人入息課稅及博彩稅增加2%至5%，其中利得稅佔稅收一半，有約1,742億元。市民亦將陸續收到報稅表，稅務局即日起派發240萬張個人報稅表。總數過去三年呈下跌趨勢，較19/20年度的高峰少37萬張。被問到是否因為多了人移民，稅務局局長只說少派稅表未必影響稅收。譚大鵬：「報稅表出少了不一定代表稅收減少或納稅人數目減少，要交稅的人數、納稅人的人數2021至22年度有95.3萬人，較之前一年91.5萬人反而多了一些。（長遠會否擔心影響稅收？）離開香港情況似乎有所穩定，這個要看看長遠發展是如何。」

市民收到個人報稅表後，要在下月2日或之前遞交，如透過網上遞交限期是7月3日。