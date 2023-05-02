區議會｜增設176席地區委界別　委員：不要再分泛民或建制　民主黨批倒退回80年代

【有線新聞】「完善」後的區議會設立「地區委員會」選舉界別，類似立法會「選委會」界別，除了負責選出四成區議員，還手握「直選」的提名票。有地區委員會成員說不會排除民主派人士，民主黨批評政府不信任市民，將制度倒退到80年代。

新區議會的委任議席、「地區委員會」選舉界別及地方直選比例約為4：4：2，其中「地區委員會」選舉界別176席，由當區的「三會」委員，即地區滅罪委員會、防火委員會和分區委員會透過全票制選出。「三會」委員權力大增，因為即使參與區議會直選議席，都要事先獲得三個「地區委員會」各三名委員提名。

有地區滅罪委員會主席說改革是讓區議會聚焦到民生工作，回到作為諮詢架構的制度初衷，認為提名機制並非為了排除某一政治陣營。西貢區撲滅罪行委員會主席吳仕福：「在提名方面，我相信『三會』成員不會劃分泛民或建制等，現在全部報名、或留港人士均熱愛自己香港，相信不要再分泛民或建制派 ，所以我相信委員會絕不會用這個機制，沒有寫着誰是黃色、誰是藍色。」

民主黨說參選與否有待黨內討論，民主黨主席羅健熙：「地區三會內以往曾經有一段時間比較多不同類型人士加入，特別是分區委員會會有很多不同板塊、光譜人士，但上一次重新委任「三會」成員時，我們留意到那些委任成員的名單很明顯地偏頗一邊的人，所以在這種情況下將來爭取提名有否困難，我不敢確實回答，與以往相比只是爭取地區選民提名當然一定困難了。」 羅健熙又批評區議員改革方案民主成份低，比預期更差、令人失望，在大幅提高入閘門檻後，還要倒退到「八十年代」由民政事務專員出任主席，反映政府對市民完全不信任。