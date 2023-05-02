伯恩斯重申無意與中國衝突稱已準備好對話

【有線新聞】美國駐華大使伯恩斯在華盛頓一個智庫演說，稱美方準備好與中方對話，強調無意與中國衝突，亦希望中方對俄羅斯態度更強硬，敦促俄方撤出烏克蘭。

美國駐華大使伯恩斯視像出席在華盛頓史汀生中心的座談會，會上聚焦討論美中關係。

主持人問到，美國國務卿布林肯因氣球風波而押後訪華行程，美中何時會再有高層級會面。伯恩斯稱適當時候就會有，認為兩國關係須更加穩定，強調無意與中國衝突，亦不想回到冷戰狀態。伯恩斯說︰「兩國政府之間需建立更好和深入溝通渠道，我們準備好展開對話，這當然是非常重要，尤其當遇上重大問題，以及雙方關係有重大分歧時，我們從不對展開對話感到顧忌，我們希望中方相向而行。」

談到台灣問題時，被問到眾議院前議長佩洛西和現任議長麥卡錫先後與蔡英文會面，會否加劇中美衝突。伯恩斯稱台灣問題一直是核心議題，重申美方堅持一中政策，認為必須和平解決台海分歧，他表明美方支持眾議院議長有權與台灣的領導人見面。

俄烏戰事方面，伯恩斯認為國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基日前通話是好開始，由於中方與俄羅斯關係密切，華府促請中方敦促俄羅斯從烏克蘭撤軍，停止攻擊烏克蘭平民，並希望中國對俄羅斯採取更強硬的態度。