區議會｜灣仔區44合1、17萬人直選2席　羅健熙憂難保服務水準　黃宏泰：更顧全整體利益

【有線新聞】下屆區議會直選議席大減，原本分為十三個選區的灣仔區議會，變成一個選區，而新制要求直選參選人須要取得地區「三會」提名，以灣仔為例，估計未來最多只有五人爭兩席。

改制後的區議會，隨著直選比例減至兩成，452個選區將合併成44個大選區。以灣仔區為例

原本13個選區，每個選區只是萬多人，各選出1個區議員，下屆將變成一個大選區，涵蓋約17萬人口，選出2個區議員。

民主黨主席羅健熙：「選區大了這麼多的時候，你不會期望委任或間選議員特別做很多地區服務街坊工作的時候，（直選議員）應該會忙過不停，沒可能保持現在服務水準。」

現任灣仔區議會主席則不認同，指合併選區令區議員更能顧全整體利益。黃宏泰：「以前區議會組成有13個選區，很多時候碎片化，有些事情譬如興建垃圾收集站，你推到我區、我推到你區，當有好事情例如公園，你爭著要、我爭著要，整個灣仔區發展，其實沒有整體考慮。」

新制度提高直選的參選門檻，參選人除了要如以往般取得地區選民提名，亦要取得官方委任的地區「三會」即分區、地區防火、滅罪委員會各三個提名，而每個委員在同一選區只可以提名一人。

以灣仔區為例，防火委員會有16人，即最多可提名5人競逐2個議席，民政及青年事務局局長麥美娟：「一個人在選舉中都是投一票，所以他就提名一人。所以在三會在地方選舉上，三會委員可提名就是一人，所以原則是你可以投多少票，就提名多少。」

麥美娟又被問到，由政府委任的「三會」成員決定參選人能否競逐民選議席，是否欠缺認受性，「參加任何選舉，取提名的關必須過，現在選舉裏面在選區取選民支持，這些市民都沒經過選舉，所以你講的（沒有民意認受）是不對的。」