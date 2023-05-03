美國醫務總監指孤獨成流行病增早死風險

【有線新聞】美國醫務總監指孤單寂寞成為當地流行病，近半的成年國民曾感到孤獨，需要正視。因為寂寞對健康有害，殺傷力等同每日吸15支煙，增加過早死亡風險。

有些人會覺得一個人都可以盡興，但如果缺乏交際而覺得寂寞孤單，其實有害健康。

美國醫務總監默西指，孤獨成為「流行病」，困擾當地近一半成年人。民眾不應忽視被孤單浸沒的感覺，因為對健康的危害等同每日吸15支煙，會令提早死亡的風險增加近三成，亦增加焦慮、抑鬱和失智風險。