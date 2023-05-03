美國醫務總監指孤獨成流行病增早死風險
【有線新聞】美國醫務總監指孤單寂寞成為當地流行病，近半的成年國民曾感到孤獨，需要正視。因為寂寞對健康有害，殺傷力等同每日吸15支煙，增加過早死亡風險。
有些人會覺得一個人都可以盡興，但如果缺乏交際而覺得寂寞孤單，其實有害健康。
美國醫務總監默西指，孤獨成為「流行病」，困擾當地近一半成年人。民眾不應忽視被孤單浸沒的感覺，因為對健康的危害等同每日吸15支煙，會令提早死亡的風險增加近三成，亦增加焦慮、抑鬱和失智風險。
人際關係弱的人患心臟病或中風風險亦較高，所以「寂寞是一種病」，並不只是多愁善感的說法。默西說很多人都曾感到寂寞，正如肚餓、口渴，都是身體提醒我們缺乏生存所需要素的訊號。
研究指美國人比數十年前，較少參與教會、社區活動和與親戚相聚 ，越來越多人感到寂寞，獨居人口更是60年前的兩倍。疫情爆發後，民眾與朋友相聚時間減少，學校和職場關閉，市民居家防疫，都加劇孤獨感。
社交媒體的普及亦有影響，默西指人與人的面對面交流無可取替，建議家長、學校、職場
科技公司和社區團體，促進人際互動；又鼓勵大家參與社區活動，例如做義工，於親友聚會減少看手機，珍惜共處時光，遠離「孤獨病」。