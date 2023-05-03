天星小輪船長連返23日暈倒亡　家屬質疑過勞致死　船公司：更表獲員工普遍支持

【有線新聞】天星小輪一名船長連續上班23天後在船上暈倒，最終不治，

家屬懷疑他過勞致死；天星小輪說目前的更表沿用多時，員工普遍支持及要求保留；勞工處說會了解情況，確保僱員權益受保障。

死者是47歲天星小輪船長，星期三清晨在尖沙咀碼頭一艘小輪上通宵工作期間暈倒，送院搶救後不治，遺下妻子及兩名10歲和13歲兒子，家屬說他一直健康良好，這天是他連續上班第23天，而根據過去兩年的更表，他通常連續上班25天才放5天假，包括10天早更、10天午更及5天通宵更。

家屬懷疑是過勞致死，希望當局徹查及提供經濟援助，死者妻子鍾太：「他之前都說很累，也經常說在車上會不小心睡著了。最近他抱怨公司走了十多人，人手不夠，不知是否這樣他多了很多工作做，變得很累。有時生病都不想請假，他是很勤力的人，希望天星小輪知道有一個這麼好的員工，給我一個交代，二來體恤他在工作期間過身，都體恤一下我們婦孺和兒子，好嗎？」

天星小輪回覆查詢說，對有員工當值時突然去世十分惋惜，會盡力配合調查，又說目前的更表沿用多時，絕大部分每更工作8小時，之後有16小時休息；即使調更、亦有至少12小時休息；而一連5天例假可以方便員工去外地消閒或探親，內部不時有討論是否需要修訂，員工普遍支持現有制度及要求保留。

勞工處說會聯絡天星小輪了解具體情況，確保僱員的法定權益獲得保障。根據《僱傭條例》，按連續合約受僱的僱員，每7天享有不少於1天休息日，如果僱員同意，僱主可另定日子代替原來指定的休息日。