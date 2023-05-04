美國加息｜再加0.25厘　刪進一步加息措辭　鮑威爾：通脹高企、暫不宜減息

【有線新聞】聯儲局再次加息0.25厘，並刪除進一步加息措辭。主席鮑威爾指下月將討論是否暫停加息，但強調通脹高企，目前減息並不合適。

連續加息10次後，聯儲局史上最急的加息周期，終於有望告一段落。聯儲局公開市場委員會一致通過再次加息0.25厘，聯邦基金利率升至5厘至5.25厘，是2007年以來高位，實質利率時隔3年來，首次重回正數，即利率高於通脹。聯儲局自去年3月以來，已累積大幅加息5厘。

議息聲明提到經濟首季溫和擴張，失業率低企，通脹仍偏高，在決定額外收緊措施時，將考慮措施的累積及滯後效應。

聯儲局主席鮑威爾：「今天並沒決定暫停加息，你可留意3月聲明有這樣一句『委員會認為進一步緊縮或許合適』，這一句已不再存在，這是明顯的轉變。我們不再維持這說法，而是視乎數據逐次會議決定，我們將於6月研究這問題。」

鮑威爾承認委員曾討論暫停加息，又指銀行危機令信貸緊縮，原則上不用加息至太高水平，但強調目前不會減息。鮑威爾：「通脹正在回落不太快，也需一些時間，若這預測大致正確，減息就不合適，我們也不會減息，市場不時憧憬通脹急速回落。我們有留意，但這非我們的預測。」

鮑威爾提到銀行業情況較3月初已大致改善，但信貸狀況趨緊，對經濟、招聘及通脹影響仍不確定。又指國會應及時調高債務上限，否則爆發債務違約，任何人都不應假設，局方能保護美國經濟及信譽。