塞爾維亞9死校園槍擊案　13歲疑犯被指是「安靜好學生」　未達刑責年齡送精神病院

【有線新聞】塞爾維亞首都貝爾格萊德發生校園槍擊案，8名學生和1名保安喪生，另外7名師生受傷，當局指未達刑責年齡的13歲疑犯策劃多時，並制定目標名單。

貝爾格萊德事發的校園繼續圍封，大批家長和教師在校外放下鮮花和燃點燭光悼念，全國周五起將哀悼3日。

這宗校園槍擊案造成多名學生和教職員死傷，在塞爾維亞較為罕見。事發於當地周三早上，13歲疑犯凱茨曼諾維奇是該校學生，當局指他持2支槍械及4枚汽油彈到學校門口先槍擊保安，再到走廊和課室開槍，其後自行打電話報案，並在校園內等候警方拘捕。

網上流傳疑犯被黑布蒙頭，帶上警車片段，警方指他早在一個月前策劃槍擊、繪畫校園地圖，又制定目標人物名單，曾跟隨合法擁有槍械的父親到射擊訓練場，當日使用父親鎖在保險箱的槍械，其父母亦被捕。

據報凱茨曼諾維奇的同學形容他是安靜的好學生，當局指他曾申請調班，行兇動機有待調查，按當地法律由於凱茨曼諾維奇未滿14歲，不能被追究刑事責任，他被送往精神病院。總統武契奇表明探討調低承擔刑責年齡至12歲，承諾收緊管有槍械限制，加強審查網絡和媒體暴力內容。

塞爾維亞槍管嚴格，自巴爾幹半島90年代連串動盪後平民擁槍情況普遍，每100人擁有近40支槍械，全球排名第三。